Finale Kings League TRM-Zeta: orario, biglietti e dove vederla in tv e streaming

Kings League Italia, è tempo di assegnare il trofeo della prima edizione: i TRM di Marza e gli FC Zeta di ZW Jackson in campo per la finalissima.

Successo di pubblico, soprattutto giovanissimo ma non solo, la prima edizione italiana della Kings League è arrivata all'ultimo atto: il 22 maggio, infatti, si gioca la finale. A contendersi il trofeo i TRM di Marza, in cui milita Ciccio Caputo e gli FC Zeta del presidente ZW Jackson, che ha Luca Toni come co-presidente.

Dopo aver battuto i Boomers di Fedez e i Gear 7 di Manuxoo, sono TRM e Zeta a giocare in quel di Torino (Inalpi Arena) per la prima edizione della Kings League Italia. Comunque vada entrambe parteciperanno alla Coppa del Mondo vista la posizione in campionato, al pari della altre migliori classificate.

Ma quando si gioca e come si può fare per vedere la finale di Kings League dal vivo? In questa pagina tutte le informazioni a riguardo.