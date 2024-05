La UEFA ha deciso di sospendere la decisione sulla sede della finale di Champions 2027 che potrebbe disputarsi a San Siro.

Servirà attendere ancora qualche mese prima di conoscere la decisione dell'UEFA in merito alla sede della finale della Champions League 2026/27.

Una questione che riguarda da vicino il nostro calcio, in quanto San Siro è in lizza per ospitare l'ultimo atto della massima competizione continentale per club tra tre anni.

La UEFA si esprimerà in tal senso soltanto a settembre: ma perché la decisione sarà sospesa fino ad allora?