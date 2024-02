Il Brasile batte l'Italia e si laurea campione del mondo 2024 di Beach Soccer: nel corso della finale, incredibile autorete di Genovali.

Gianmarco Genovali, la finale dei Mondiali 2024 di Beach Soccer, la ricorderà a lungo. Non solo per la sconfitta dell'Italia, ma anche perché ritrovatosi ad essere protagonista in negativo del match.

Il calciatore azzurro, durante la supersfida col Brasile, si è reso infatti autore di un clamoroso autogoal.

Cosa ha fatto Genovali nella finale Mondiale di Beach Soccer Italia-Brasile? Cosa è successo?