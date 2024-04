Figuraccia Budimir: inciampa sul pallone e sbaglia il rigore del pareggio al 97'

L'ex attaccante del Crotone ha gettato alle ortiche la rete dell'1-1 per l'Osasuna contro il Valencia: figuraccia dal dischetto.

In Italia lo ricordiamo per le esperienze con le maglie di Crotone e Sampdoria, ma è in Spagna che ha trovato la sua dimensione ideale: stagione più che positiva per Ante Budimir, macchiata però da un infortunio tecnico.

L'attaccante in forza all'Osasuna ha letteralmente sprecato l'occasione di regalare un punto alla sua squadra contro il Valencia, passato a Pamplona grazie alla rete di André Almeida.

Un errore che rischia di offuscare quanto di buono fatto finora, in una delle migliori stagioni della carriera del croato.