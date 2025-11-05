Il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior, ha aiutato la nazionale portoghese Under 16 a conquistare la Federations Cup in Turchia, battendo l'Inghilterra in finale. La fidanzata di Ronaldo, Georgina Rodriguez, era presente allo stadio e ha tifato con orgoglio per il quindicenne dalla tribuna. Alla fine della partita, Cristiano Jr ha abbracciato Georgina e ha posato per una foto con il trofeo.
Il figlio di Cristiano Ronaldo vince la Federations Cup col Portogallo Under 16: battuta l'Inghilterra in finale
CRISTIANO JUNIOR BRILLA COL PORTOGALLO UNDER 16
Cristiano Jr ha fatto il suo debutto con la Nazionale Under 16 del Portogallo nella Federations Cup contro la Turchia, paese ospitante, la scorsa settimana, segnando poi il suo primo goal nella vittoria per 3-0 contro il Galles nella seconda partita. Mercoledì è entrato in campo nella seconda metà della finale, giocando gli ultimi minuti della partita che ha visto il Portogallo Under 16 battere l'Inghilterra per 2-1 e aggiudicarsi il titolo.
Il giocatore dell'accademia del Braga Rafael Cabral ha segnato una doppietta, consentendo al Portogallo di avere la meglio sui Young Lions in finale. La fidanzata di Ronaldo, Georgina, era presente allo stadio per tifare Cristiano Jr e dopo il fischio finale hanno posato insieme per alcune foto con il trofeo. Georgina ha scritto in un post su Instagram: "Adoro essere mamma. Sono molto orgogliosa del mio ragazzo".
La modella e influencer è la matrigna di Cristiano Jr da quando ha conosciuto suo padre nel 2016.
SULLE ORME DEL PADRE?
Come suo padre, anche il giovane attaccante ha intrapreso un percorso calcistico a livello mondiale. Dopo aver militato nelle accademie del Real Madrid e della Juventus, Cristiano Jr fa ora parte delle giovanili dell'Al-Nassr in Arabia Saudita, dove Ronaldo continua a brillare a livello senior nella Saudi Pro League. All'inizio di quest'anno, Cristiano Jr ha stupito tutti con la maglia dell'Under 15 portoghese al Torneo Vlatko Markovic in Croazia, dove ha segnato due goal in finale, portando la sua squadra alla vittoria per 3-2 sui padroni di casa.
Ronaldo ha sempre sostenuto la crescita calcistica di suo figlio e continua a parlare del suo potenziale. La leggenda portoghese ha dichiarato: "È molto competitivo, come me quando ero giovane, e non gli piace perdere. Non gli metto molta pressione, solo un po'. Ha già abbastanza pressione essendo il figlio di Cristiano. Lasciamo che commetta i suoi errori, ma spero che in futuro possa diventare un calciatore professionista".
Crescere come figlio di un calciatore leggendario è davvero un compito difficile. Ogni tocco, ogni goal, soprattutto ogni errore, saranno inevitabilmente paragonati alla brillante carriera professionale di Ronaldo.
RONALDO: "VOGLIO SEGUIRE CRISTIANO JUNIOR"
Nella sua ultima intervista a "Piers Morgan Uncensored", Ronaldo ha parlato dei suoi piani di ritiro. Alla domanda su quando intende chiudere la sua carriera, il quarantenne ha risposto: "Presto. Ma sarò pronto. Sarà dura e difficile, ovviamente. Probabilmente piangerò, sì. Sarà molto difficile, ma Piers, mi sto preparando per il mio futuro da quando avevo 25 o 26 anni. Niente è paragonabile all'adrenalina che proviamo quando segniamo un goal. Ma tutto ha un inizio e una fine, quindi sarò pronto.
Avrò più tempo per me, per la mia famiglia, per crescere i miei figli. Voglio seguire Cristiano Junior perché è nell'età in cui si fanno cose stupide, è normale, anch'io ho fatto lo stesso. Voglio essere più presente, più dedito alla famiglia".
LA STAGIONE DI CRISTIANO RONALDO ALL'AL-NASSR
Ronaldo ha iniziato la stagione 2025-26 con ottimi risultati, avendo già segnato otto goal in campionato. La sua forma smagliante ha aiutato l'Al-Nassr a vincere sette partite consecutive nella Saudi Pro League. Ronaldo, che ha vinto quasi tutti i principali trofei disponibili nel calcio di club e internazionale, sorprendentemente non ha vinto alcun trofeo negli ultimi due anni e mezzo da quando si è trasferito in Medio Oriente. Il veterano è determinato a vincere il titolo di campionato in questa stagione e a tornare alla fase élite della AFC Champions League.
