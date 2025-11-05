Il figlio di Cristiano Ronaldo vince la Federations Cup col Portogallo Under 16: battuta l'Inghilterra in finale

Cristiano Jr ha fatto il suo debutto con la Nazionale Under 16 del Portogallo nella Federations Cup contro la Turchia, paese ospitante, la scorsa settimana, segnando poi il suo primo goal nella vittoria per 3-0 contro il Galles nella seconda partita. Mercoledì è entrato in campo nella seconda metà della finale, giocando gli ultimi minuti della partita che ha visto il Portogallo Under 16 battere l'Inghilterra per 2-1 e aggiudicarsi il titolo.

Il giocatore dell'accademia del Braga Rafael Cabral ha segnato una doppietta, consentendo al Portogallo di avere la meglio sui Young Lions in finale. La fidanzata di Ronaldo, Georgina, era presente allo stadio per tifare Cristiano Jr e dopo il fischio finale hanno posato insieme per alcune foto con il trofeo. Georgina ha scritto in un post su Instagram: "Adoro essere mamma. Sono molto orgogliosa del mio ragazzo".

La modella e influencer è la matrigna di Cristiano Jr da quando ha conosciuto suo padre nel 2016.