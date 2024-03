La FIFA annuncia un nuovo torneo con 20 nazionali: si svolgerà dal 18 al 26 marzo

Il nuovo torneo si chiamerà FIFA Series e coinvolgerà alcune tra le nazionali col ranking FIFA più basso come Vanuatu e Sri Lanka.

Il calcio non si ferma mai, in particolar modo quello internazionale che, a breve, offrirà un nuovo torneo agli appassionati: è quanto annunciato dalla FIFA presieduta da Gianni Infantino.

Nascono infatti le FIFA Series, una competizione volta a far incontrare delle nazionali che in uno scenario 'normale' difficilmente potrebbero sfidarsi: trattasi di squadre col ranking FIFA molto basso, come Vanuatu, Sri Lanka e Papua Nuova Guinea.

Questo è da considerare un progetto pilota in attesa che si concretizzi il lancio completo del 'prodotto finale', previsto nel marzo 2026.