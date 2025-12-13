L'annuncio della FIFA per il Mondiale: già 5 milioni di biglietti richiesti nonostante le critiche sui prezzi

Dopo il sorteggio cresce sempre di più l'attesa per il Mondiale 2026 che si disputerà quest'estate in Canada, Messico e Stati Uniti. L'evento più importante nel calcio che come sempre riesce ad attirare tantissimi tifosi da tutto il mondo che non vogliono perdersi questo appuntamento.
E anche per il prossimo Mondiale sembra esserci già grande partecipazione da parte degli appassionati. La FIFA ha evidenziato le tantissime richieste di biglietti in queste prime ore di vendita, nonostante ci siano già state polemiche per il costo.