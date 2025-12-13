L'annuncio della FIFA per il Mondiale: già 5 milioni di biglietti richiesti nonostante le critiche sui prezzi

I tifosi di oltre 200 paesi e territori hanno presentato le loro richieste dopo l'apertura delle vendite dei biglietti all'inizio di questa settimana, segnando la prima opportunità per i sostenitori di richiedere i biglietti per partite specifiche dopo il sorteggio della scorsa settimana per il torneo, che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

La FIFA ha indicato questi dati come prova dello slancio del torneo verso la prima Coppa del Mondo a 48 squadre, segnalando scarsa disponibilità a riconsiderare i prezzi nonostante le critiche che si sono intensificate da quando i prezzi sono stati resi noti giovedì.

I gruppi di tifosi di tutta Europa hanno accusato la FIFA di escludere i tifosi dalla competizione, con Football Supporters Europe (FSE) che ha definito l'attuale struttura "esorbitante" e ha invitato la FIFA a sospendere la vendita dei biglietti attraverso le federazioni nazionali fino a quando i prezzi non saranno riconsiderati.

"Si tratta di un tradimento monumentale della tradizione della Coppa del Mondo", ha dichiarato la FSE in un comunicato. "Ignora il contributo dei tifosi allo spettacolo che è".