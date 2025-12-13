Pubblicità
Venezuela v Mexico - CONMEBOL Copa America USA 2024

L'annuncio della FIFA per il Mondiale: già 5 milioni di biglietti richiesti nonostante le critiche sui prezzi

La FIFA ha dichiarato venerdì di aver ricevuto cinque milioni di richieste di biglietti nelle prime 24 ore della terza fase di vendita dei biglietti per i Mondiali del 2026, sottolineando quella che l'organo di governo ha definito una domanda globale "straordinaria", nonostante le crescenti proteste dei gruppi di tifosi sui prezzi dei biglietti.

Dopo il sorteggio cresce sempre di più l'attesa per il Mondiale 2026 che si disputerà quest'estate in Canada, Messico e Stati Uniti. L'evento più importante nel calcio che come sempre riesce ad attirare tantissimi tifosi da tutto il mondo che non vogliono perdersi questo appuntamento.

E anche per il prossimo Mondiale sembra esserci già grande partecipazione da parte degli appassionati. La FIFA ha evidenziato le tantissime richieste di biglietti in queste prime ore di vendita, nonostante ci siano già state polemiche per il costo. 

    INTERESSE DA TUTTO IL MONDO

    I tifosi di oltre 200 paesi e territori hanno presentato le loro richieste dopo l'apertura delle vendite dei biglietti all'inizio di questa settimana, segnando la prima opportunità per i sostenitori di richiedere i biglietti per partite specifiche dopo il sorteggio della scorsa settimana per il torneo, che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

    La FIFA ha indicato questi dati come prova dello slancio del torneo verso la prima Coppa del Mondo a 48 squadre, segnalando scarsa disponibilità a riconsiderare i prezzi nonostante le critiche che si sono intensificate da quando i prezzi sono stati resi noti giovedì.

    I gruppi di tifosi di tutta Europa hanno accusato la FIFA di escludere i tifosi dalla competizione, con Football Supporters Europe (FSE) che ha definito l'attuale struttura "esorbitante" e ha invitato la FIFA a sospendere la vendita dei biglietti attraverso le federazioni nazionali fino a quando i prezzi non saranno riconsiderati.

    "Si tratta di un tradimento monumentale della tradizione della Coppa del Mondo", ha dichiarato la FSE in un comunicato. "Ignora il contributo dei tifosi allo spettacolo che è".

    I PREZZI SUSCITANO FORTI CRITICHE

    Un elenco pubblicato dalla Federcalcio tedesca mostrava che i prezzi dei biglietti per la fase a gironi variavano da 180 a 700 dollari, mentre quelli per la finale andavano da 4.185 a 8.680 dollari. La Federcalcio inglese ha condiviso i dettagli sui prezzi con i membri dell'England Supporters Travel Club, indicando che assistere a tutte le partite dell'Inghilterra fino alla finale sarebbe costato poco più di 7.000 dollari solo per i biglietti.

    I gruppi di tifosi scozzesi sono stati tra i critici più accesi, nonostante la forte domanda di biglietti a seguito della prima qualificazione della Scozia ai Mondiali dal 1998.

    "Questo prezzo escluderà molti dei nostri tifosi", ha affermato l'Association of Tartan Army Clubs (ATAC). "La FIFA ha ucciso il sogno dei nostri giovani tifosi, desiderosi di partecipare ai Mondiali".

    La Federcalcio scozzese è stata esortata a sollevare la questione direttamente con la FIFA, mentre anche la Federcalcio inglese dovrebbe comunicare formalmente l'insoddisfazione dei tifosi, secondo quanto riportato dai media britannici, anche se c'è poco ottimismo sul fatto che il modello di prezzo possa cambiare.

  Cristiano Ronaldo Portugal Ireland 2025

    GLI INCONTRI PIÙ ATTESI

    La FIFA ha dichiarato che le tre nazioni ospitanti hanno guidato la domanda di biglietti nelle prime 24 ore, seguite da un forte interesse da parte di Colombia, Inghilterra, Ecuador, Brasile, Argentina, Scozia, Germania, Australia, Francia e Panama.

    Tra le partite della fase a gironi, quella tra Colombia e Portogallo a Miami il 27 giugno, che potrebbe vedere la partecipazione di Cristiano Ronaldo, ha generato il maggior numero di richieste di biglietti. Altre partite molto richieste sono Brasile-Marocco (New Jersey), Messico-Corea del Sud (Guadalajara), Ecuador-Germania (New Jersey) e Scozia-Brasile (Miami).

    La FIFA ha anche sottolineato il forte interesse proveniente dall'America meridionale e centrale, interpretandolo come una prova della capacità del torneo di "catturare l'immaginazione" in tutta la regione in vista del calcio d'inizio nel giugno 2026.

  2025 Invesco QQQ Atlanta Gridiron Classic - Georgia v Georgia Tech

    LA STRATEGIA

    Mentre sette anni fa, durante il processo di candidatura, i funzionari della Federcalcio statunitense avevano inizialmente previsto centinaia di migliaia di biglietti da 21 dollari, la FIFA ha invece implementato per la prima volta un sistema di prezzi dinamici per i Mondiali maschili, seguendo un modello simile a quello utilizzato quest'estate per i Mondiali per club.

    In confronto, i prezzi dei biglietti per i Mondiali del 1994 negli Stati Uniti variavano da 25 a 475 dollari, mentre i prezzi per il Qatar 2022 sono stati annunciati a circa 70-1.600 dollari.

    L'attuale fase di vendita funziona attraverso un sorteggio casuale, che consente ai tifosi di richiedere i biglietti per partita, categoria e quantità, anche se le richieste non garantiscono il successo. La terza fase durerà fino al 13 gennaio 2026, con i richiedenti selezionati che saranno informati e addebitati automaticamente a febbraio.

  Argentina v Peru - CONMEBOL Copa America USA 2024

    LA FIFA DIFENDE IL PROPRIO APPROCCIO

    Il presidente della FIFA Gianni Infantino e l'organizzazione hanno ripetutamente sottolineato l'importanza dei dati relativi alla domanda come conferma della validità del modello attuale, ribadendo che la Coppa del Mondo rimane un motore di investimenti globali in questo sport.

    "In qualità di organizzazione senza scopo di lucro, la FIFA reinveste i ricavi generati dalla Coppa del Mondo FIFA per alimentare la crescita del calcio", ha dichiarato venerdì la FIFA in un comunicato, aggiungendo che oltre il 90% degli investimenti previsti nel bilancio 2023-26 dovrebbe essere reinvestito nelle 211 federazioni affiliate.

    I biglietti saranno disponibili anche attraverso il mercato di rivendita della FIFA a partire dal 15 dicembre, insieme a pacchetti di ospitalità e opzioni di viaggio all-inclusive offerti dai partner ufficiali.

    Resta tuttavia da vedere se queste iniziative riusciranno a placare le preoccupazioni dei gruppi di tifosi tradizionali, dato che la domanda continua a crescere e i prezzi continuano a essere oggetto di attenzione.

