Feyenoord riposato verso l'Inter, Van Persie: "Regola che manca in Italia? Non è affar nostro"

Il tecnico del Feyenoord non si sente già battuto in ottica qualificazione: "Abbiamo delle chance, crediamo alla rimonta".

Feyenoord chiamato a compiere un'impresa in piena regola per poter continuare il proprio percorso in Champions League: nel ritorno degli ottavi di finale, il club di Rotterdam dovrà battere l'Inter con almeno tre goal di scarto per qualificarsi al turno successivo.

A differenza dei nerazzurri, però, gli olandesi arriveranno all'appuntamento con un riposo maggiore: è stata infatti accolta la richiesta del rinvio del match di Eredivisie che avrebbe visto i ragazzi di Robin Van Persie affrontare il Groningen, pratica che in Italia non è consentita dal regolamento.

Un tema su cui lo stesso tecnico è stato interpellato durante la conferenza stampa della vigilia.