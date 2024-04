Tracollo totale dell'Ajax: perde 6-0 col Feyenoord, è la sconfitta più pesante di sempre

I Lancieri perdono il Kassieker facendo registrare il ko più largo della sua storia nel massimo campionato olandese.

Prima o poi la stagione dell'Ajax finirà, e solo allora i suoi tifosi potranno tirare un sospiro di sollievo: anche perché per adesso quanto vissuto in Eredivisie è un incubo. Solo questo.

Al De Kuip è andato in scena l'ennesimo atto di un'annata che definire disastrosa equivale a un eufemismo per i Lancieri, sconfitti non solo nel risultato, quanto nell'animo.

E il Feyenoord adesso blinda il secondo posto, marcando una differenza che fa sì che il Klassieker, ancora una volta, riscriva la storia del calcio olandese. Con un 6-0, però.