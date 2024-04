Fernando Torres verso l'addio all'Under 19 dell'Atletico Madrid: le opzioni per il futuro

Grande stagione alla guida dell'Under 19 dell'Atletico Madrid per l'ex attaccante: nel futuro potrebbe esserci la panchina della prima squadra.

Da attaccante ha fatto ammattire le difese di mezza Europa, attualmente il focus è sulla crescita dei talenti che il club gli mette a disposizione: cambiamento radicale per Fernando Torres, protagonista nella sua nuova vita da allenatore.

Gli straordinari risultati ottenuti alla guida dell'Under 19 dell'Atletico Madrid lo hanno proiettato sulla cresta dell'onda, in attesa di definire un futuro che, a meno di scossoni, non sarà più al timone dei giovani 'Colchoneros'.

Da parte del 'Niño' l'ambizione di mettersi in gioco in contesti diversi da quello giovanile, con l'aspirazione di conquistarsi la grande chance che un giorno potrebbe condurlo sulla panchina della prima squadra.