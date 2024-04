L'attaccante spagnolo è tra gli ex calciatori che parteciperanno alla Kings League, arriva l'annuncio ufficiale.

Un altro grande nome si unisce alla Kings League, manifestazione organizzata da Gerard Piqué.

Fernando Llorente, ex attaccante tra le altre di Juventus e Napoli, tornerà in campo proprio per giocare nella manifestazione.

Llorente ha appeso gli scarpini al chiodo circa un anno fa dopo aver passato parecchi mesi da svincolato.