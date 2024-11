Fagioli e Douglas Luiz in bilico, perché la Juventus pensa di nuovo a Ferguson

Il mercato di gennaio della Juventus può regalare sorprese anche a centrocampo: Ferguson torna nel mirino dei bianconeri.

C'è una difesa da sistemare dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, c'è l'attacco, che ha bisogno di alternative a Vlahovic. Ma la Juventus e il suo Football Director, Cristiano Giuntoli, studiano anche possibili cambiamenti a centrocampo.

In questo caso, ogni operazione in entrata sarebbe legata ad eventuali cessioni e gli indiziati numero uno sono Fagioli e Douglas Luiz. La Juventus, come riferisce la Gazzetta dello Sport, si fa nuovamente avanti per Lewis Ferguson del Bologna, che è rientrato dal grave infortunio e proprio con Thiago Motta nella passata stagione fu una delle rivelazioni del campionato.

Ecco qual è la situazione sul doppio fronte, entrate ed uscite; cosa può succedere nel mercato di gennaio.