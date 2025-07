Federico Chiesa non resterà al Liverpool, Slot lo esclude: ora il ritorno in Serie A è possibile

Niente più dubbi, Chiesa andrà via dal Liverpool nelle prossime settimane: il suo nome non figura tra i convocati dei Reds.

Parlare di mercato e di futuro dopo quanto accaduto è difficile, ma il Liverpool e il mondo del calcio Red vanno avanti.

A poche settimane dalla scomparsa di Diogo Jota, scomparso in Spagna insieme al fratello André, la squadra di Slot parte il ritiro estivo a cui seguirà ad agosto la nuova stagione britannica, con il Community Shield ad aprire le danze il 10 agosto. Per quella data Federico Chiesa potrebbe aver già lasciato il club, vista la mancata presenza tra i convocati del ritiro.

Slot ha annunciato la lista dei giocatori per il tour pre-campionato in Asia, dove tra le altre il Liverpool sfiderà anche il Milan di Max Allegri. Nei 29 non c'è Chiesa, sul mercato e possibile partente nelle prossime settimane.