Federico Chiesa Campione d'Inghilterra, potrà anche ricevere la medaglia: niente più dubbi

Il giocatore italiano ha vinto la Premier con il Liverpool, ma per essere certo di ricevere la medaglia ha dovuto aspettare: colpa del regolamento.

Tra cattiveria gratuita e frustrazione, dopo la matematica conquista della Premier League da parte del Liverpool, tanti hanno tirato fuori il regolamento del campionato britannico per evidenziare che no, Federico Chiesa non era Campione d'Inghilterra ai pari di Salah, Van Dijk e il resto dei protagonisti stagionali.

Non che servisse realmente a renderlo 'più campione', ma alla fine Chiesa è riuscito a vincere la Premier League 'ufficialmente', spazzando via dubbi e agghiaccianti speranze provenienti da alcuni commenti sul web. Scendendo in campo nel big match contro il Chelsea del connazionale Maresca, infatti, l'ex Juventus potrà ora ricevere la medaglia d'oro durante la premiazione di fine annata.

Chiesa era ovviamente già Campione, facendo parte della squadra di Slot nonostante la manciata di presenze, ma proprio per per poche gare giocate non avrebbe in teoria potuto ricevere il riconoscimento materiale come vincitore della Premier League 2024/2025.