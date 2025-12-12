Federico Bernardeschi ritrova la Juventus, prima volta da ex: tre Scudetti in cinque anni, la notte contro l'Atletico e l'addio a parametro zero

Nella vita, come nel calcio, ci sono storie che semplicemente non funzionano. Altre che invece non decollano restando nell'eterno limbo dell'amore incompiuto o non corrisposto.
A questa seconda categoria probabilmente appartiene la storia vissuta da Federico Bernardeschi con la Juventus.
Nonostante le altissime aspettative, dopo le polemiche per il suo trasferimento dalla Fiorentina in bianconero, a Torino l'attuale numero 10 del Bologna non ha mai convinto del tutto.
Bernardeschi alla Juventus è comunque rimasto cinque anni e ha anche vinto. Ma la sensazione di un rapporto mai decollato resta.
Ecco perché la sfida in programma domenica sera al 'Dall'Ara' tra Bologna e Juventus, la prima da ex per Bernardeschi, rappresenta qualcosa di più di una semplice partita.