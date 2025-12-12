Federico Bernardeschi ritrova la Juventus, prima volta da ex: tre Scudetti in cinque anni, la notte contro l'Atletico e l'addio a parametro zero

Bernardeschi domenica sera ritrova così la Juventus per la prima volta da avversario con la maglia del Bologna, ovvero la società che lo ha riportato in Italia a 31 anni la scorsa estate. E con la maglia numero 10 sulle spalle.

Una sfida che ovviamente non potrà essere come le altre per chi nella Torino bianconera ha comunque vissuto gli anni migliori della sua carriera e ha vinto ben sette trofei.

Ecco perché, al momento del suo addio, Bernardeschi ha speso parole di grande riconoscenza nei confronti della Juventus: "Saluto senza rimpianti, sono cresciuto come uomo e come calciatore".

Una crescita che adesso si gode il Bologna dove, dopo un inizio di stagione non brillantissimo, Bernardeschi è diventato protagonista come dimostra la doppietta appena siglata contro il Celta Vigo in Europa League.

Ora però testa solo alla Juventus come dichiarato dallo stesso Bernardeschi a 'Sky Sport' giovedì sera: "Domenica c’è una grande partita, di cartello, per me è una gara emozionante, sarò sempre legato alla Juve e sarà emozionante giocarci contro".