Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti: i giovani che hanno un potenziale aumento di overall rating più alto nel gioco erede di FIFA 23.

OA = Overall Attuale OP = Overall Potenziale

Nell'ultima riga dell'overall potenziale è rappresentato il massimo potenziale possibile per i giovani (+20, +21 e così via. Vediamo dunque i migliori giovani talenti per la modalità carriera di FC 24: divisi per overall più alto e maggiore crescita potenziale.