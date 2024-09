FC 25, i migliori giovani per la Carriera: ratings e crescita overall potenziale dei talenti tra i portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti

Modalità carriera di FC 25, quali sono i giovani giocatori che crescono di più? L'overall potenziale dei migliori U21, dai portieri agli attaccanti.

Come ogni anno, anche su FC 25 milioni di videogiocatori utilizzano la Modalità Carriera per provare a guidare la propria squadra, soprattutto se di solito lontana dalla gloria nella realtà, a grandi traguardi. Per farlo servono giovani poco costosi, capaci però di diventare dei top assoluti nel corso degli anni virtuali.

In questa pagina sono stati inseriti i migliori giovani per la modalità carriera in base al potenziale overall raggiungibile.

OA = Overall Attuale OP = Overall Potenziale. Nell'ultima riga dell'overall potenziale è rappresentato il massimo potenziale possibile per i giovani (+10, +15 e così via).