Favola Girona: qualificato alle coppe europee per la prima volta nella sua storia

Il club catalano batte 4-1 il Cadice e con sei giornate d'anticipo si assicura la certezza di giocare nelle coppe europee nella stagione 2024/25.

Quella di sabato 20 aprile 2024 è una giornata destinata a rimanere scolpita in maniera indelebile nella storia del Girona.

La formazione catalana, autentica rivelazione di quest'anno in Liga, grazie alla vittoria ottenuta per 4-1 contro il Cadice ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la qualificazione alle coppe europee.

Un'impresa straordinaria per una squadra che fino a sette anni fa giocava in Seconda Divisione spagnola e che ora è stata capace di centrare un traguardo prestigioso con sei giornate d'anticipo dalla fine del campionato.