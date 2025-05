La favola dell'Elversberg: può essere promosso in Bundesliga, nel 2022 era in quarta serie

L'Elversberg sogna la promozione in Bundesliga: con una vittoria contro l'Heidenheim scriverebbe la storia del calcio tedesco.

La stagione del calcio tedesco sta per giungere al termine, non prima di un evento che potrebbe valere un incredibile traguardo per un club con sede in una piccola cittadina di soli 13000 abitanti.

Stiamo parlando dell'Elversberg, ormai a un passo da un obiettivo impensabile fino a pochi anni fa: la promozione in Bundesliga, da contendere all'Heidenheim nello spareggio tra la terzultima del massimo campionato e la terza forza della seconda divisione teutonica.

L'approdo tra le grandi del movimento tedesco sarebbe un sogno a occhi aperti per chi, nel 2022, sgomitava nei campi di quarta serie e non poteva minimamente immaginare una scalata del genere.