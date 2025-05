Farioli lascia l'Ajax dopo il terribile epilogo in campionato: addio ufficiale, voci sulla Serie A

Secondo in Olanda dopo l'incredibile rimonta che ha dato il titolo al PSV, Farioli ha deciso di lasciare "dopo un'attenta riflessione".

Già nell'aria domenica dopo il mancato, incredibile, successo della Eredivisie, alla fine è arrivato ufficialmente l'addio di Francesco Farioli all'Ajax dopo appena una stagione. Lo stesso club olandese, infatti, ha comunicato la decisione del mister italiano, che ha scelto di lasciare il campionato olandese dopo il secondo posto, arrivato dopo l'incredibile tonfo delle ultime giornate.

Farioli ha deciso di lasciare l'Ajax dopo un'attenta riflessione" fa sapere l'Ajax attraverso i propri canali ufficiali. "L'allenatore ha informato il consiglio di amministrazione del club della sua decisione. Grazie di tutto, Francesco".

Dove andrà ora Farioli? Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Serie A, con la Roma possibile destinazione per il post Ranieri. Non è da escludere, però, anche un approdo nel massimo campionato italiano in altre importanti piazze.