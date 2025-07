La lista dei difensori goleador per il Fantacalcio: ecco quelli che potrebbero segnare di più nella prossima stagione.

Uno dei capisaldi delè proprio quello di essere in grado, in sede d'asta, di individuare quei giocatori che nel corso della stagione possono regalare preziosi bonus e per certi versi inaspettati.

Al di là dei centrocampisti, degli attaccanti e dei calciatori offensivi in generale, la costruzione di una squadra competitiva passa inevitabilmente dall'acquisto di difensori in grado di garantire bonus con una certa frequenza.

Andiamo a scoprire chi sono quei difensori che scenderanno in campo nella Serie A 2025/2026 che hanno già dimostrato di avere un certo feeling con la porta avversaria e, soprattutto, con il goal.