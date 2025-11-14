Fanatik - Lookman-Galatasaray, svelata l'offerta: le cifre e quanto può guadagnare in Turchia

Stando alle voci provenienti dalla Turchia, la proposta a Lookman sarebbe giunta anche grazie all'intervento di Victor Osimhen, compagno di nazionale e amico dell'attaccante dell'Atalanta, che avrebbe illustrato al giocatore progetto e ambizioni del Galatasaray.

Secondo le indiscrezioni, Lookman avrebbe già detto sì alla proposta economica presentata dal club turco.