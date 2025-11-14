Pubblicità
Ademola Lookman AtalantaGetty Images

Fanatik - Lookman-Galatasaray, svelata l'offerta: le cifre e quanto può guadagnare in Turchia

Secondo Fanatik e il giornalista Veli Yigit il club turco ha messo sul piatto 9 milioni a stagione: già ottenuto l’ok dell’attaccante dell’Atalanta, ora resta il nodo del cartellino.

Il Galatasaray fa sul serio per Ademola Lookman. Secondo quanto riferito da fonti turche, il club di Istanbul ha individuato nell'attaccante dell'Atalanta il colpo giusto per rinforzare il reparto avanzato e le priorità in vista del mercato di gennaio. 

Reduce della sconfitta contro il Kocaelispor, il Galatasaray punta sul Lookman per soddisfare le richieste dell’allenatore Okan Buruk.

Stando a quanto riferisce Fanatik, i giallorossi hanno già presentato al nigeriano un'offerta record da 9 milioni di euro a stagione, ricevendo una risposta positiva da parte dell'attaccante.

Il nodo resta il valore del cartellino, detenuto dall'Atalanta, che già in estate ha rifiutato il lungo corteggiamento dell'Inter all'attaccante nigeriano. La società aerobica non vuole privarsi di uno degli elementi più importanti della rosa disposizione di Palladino.

Quella di Lookman resta una situazione da monitorare, con l'attaccante nigeriano che già in estate aveva fatto sapere di voler lasciare Bergamo, mentre nell'operazione potrebbe pesare anche il fattore Osimhen, compagno di nazionale di Lookman.

  • L’OFFERTA DEL GALATASARAY A LOOKMAN

    La recente sconfitta in Super Lig contro il Kocaelispor ha spinto il Galatasaray ad accelerare sul mercato per non compromettere la lotta al vertice e allontanarsi dalla vetta della classifica.

    La dirigenza giallorossa vuole presentarsi al girone di ritorno con una rosa più competitiva, con l'attacco tra i reparti da rinforzare con priorità.

    Secondo Fanatik, Lookman rappresenta l'obiettivo numero uno del Galatasaray per il mercato di gennaio. Il club turco avrebbe messo sul tavolo già un contratto da 9 milioni di euro netti a stagione, cifra che proietterebbe l'attaccante nigeriano tra i più pagati del torneo.

  • SÌ DI LOOKMAN E IL RUOLO DI OSIMHEN

    Stando alle voci provenienti dalla Turchia, la proposta a Lookman sarebbe giunta anche grazie all'intervento di Victor Osimhen, compagno di nazionale e amico dell'attaccante dell'Atalanta, che avrebbe illustrato al giocatore progetto e ambizioni del Galatasaray.

    Secondo le indiscrezioni, Lookman avrebbe già detto sì alla proposta economica presentata dal club turco.

  • LA POSIZIONE DELL’ATALANTA

    Al momento, dunque, il nodo resta il prezzo del cartellino di Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano ha un contratto fino al 30 giugno 2027 con l'Atalanta, che già in estate ha rifiutato le offerte dell'Inter per l'ex calciatore dell'Everton.

    Secondo Fanatik, la dirigenza del Galatasaray è disposta a trattare con l'Atalanta per provare a trovare la quadra. 

    Dal canto suo, però, il club bergamasco non pare intenzionato a lasciar partire uno dei suoi pilastri durante la finestra invernale del calciomercato.

