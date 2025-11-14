Fanatik - Lookman-Galatasaray, svelata l'offerta: le cifre e quanto può guadagnare in Turchia

Il Galatasaray fa sul serio per Ademola Lookman. Secondo quanto riferito da fonti turche, il club di Istanbul ha individuato nell'attaccante dell'Atalanta il colpo giusto per rinforzare il reparto avanzato e le priorità in vista del mercato di gennaio.
Reduce della sconfitta contro il Kocaelispor, il Galatasaray punta sul Lookman per soddisfare le richieste dell’allenatore Okan Buruk.
Stando a quanto riferisce Fanatik, i giallorossi hanno già presentato al nigeriano un'offerta record da 9 milioni di euro a stagione, ricevendo una risposta positiva da parte dell'attaccante.
Il nodo resta il valore del cartellino, detenuto dall'Atalanta, che già in estate ha rifiutato il lungo corteggiamento dell'Inter all'attaccante nigeriano. La società aerobica non vuole privarsi di uno degli elementi più importanti della rosa disposizione di Palladino.
Quella di Lookman resta una situazione da monitorare, con l'attaccante nigeriano che già in estate aveva fatto sapere di voler lasciare Bergamo, mentre nell'operazione potrebbe pesare anche il fattore Osimhen, compagno di nazionale di Lookman.