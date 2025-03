Fagioli, Miretti e Nicolussi Caviglia sono i rimpianti della Juventus: gli ex bianconeri brillano lontano da Torino

I tre centrocampisti, cresciuti nel settore giovanile bianconero, sono stati ceduti forse troppo frettolosamente e ora brillano altrove.

La Juventus si lecca le ferite dopo la seconda, pesantissima, sconfitta consecutiva in campionato che l'ha vista scivolare fuori dalla zona Champions.

Come se non bastassero i risultati negativi, i tifosi bianconeri in queste settimane stanno vedendo brillare altrove alcuni dei migliori giovani prodotti dal vivaio della Juventus.

Solo nell'ultimo week-end, ad esempio, oltre a Nicolò Fagioli anche Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia sono stati grandi protagonisti rispettivamente con Genoa e Venezia.

L'articolo prosegue qui sotto

E adesso, considerato anche il rendimento offerto dai nuovi acquisti bianconeri, qualcuno si chiede se cederli sia stata la decisione giusta.