Fagioli agli Europei con l'Italia? Lo psicologo Jarre: "Rimane un sogno, sarebbe un bel messaggio"

Il centrocampista della Juventus è vicino al rientro in campo dopo la squalifica: "L'esempio è quello di Paolo Rossi".

È ormai giunto agli sgoccioli lo stop di Nicolò Fagioli, squalificato il 20 ottobre per la vicenda del caso Scommesse: la data da cerchiare in rosso per il ritorno in campo è quella del 19 maggio, quando si esaurirà ufficialmente il provvedimento preso nei suoi confronti in autunno.

Fagioli potrebbe quindi disputare una o due sfide di campionato con la maglia della Juventus: di certo sarà a disposizione di Allegri in occasione dell'ultima giornata, quando all'Allianz Stadium arriverà il Monza di Palladino.

Nel cassetto c'è però un sogno ben custodito: la convocazione ai prossimi Europei che vedranno l'Italia difendere il titolo conquistato a Wembley tre anni fa. Di questo e anche di altro ha parlato ai microfoni de 'il Bianconero' (qui l'intervista completa) il professor Paolo Jarre, lo psicologo che sta assistendo Fagioli nel percorso riabilitativo.