Fabregas resta al Como? I contatti col Bayer Leverkusen per il dopo Xabi Alonso e la decisione sul futuro

Il tecnico spagnolo respinge il corteggiamento dei tedeschi: contatti positivi con la proprietà del club lariano, si va avanti insieme.

Cesc Fabregas continuerà a sedere sulla panchina del Como anche nella prossima stagione. Il tecnico spagnolo ha deciso di proseguire il percorso intrapreso con il club lombardo, respingendo l’interesse concreto del Bayer Leverkusen, che lo aveva individuato come sostituto di Xabi Alonso, destinato alla panchina del Real Madrid.

Nonostante i contatti avanzati e il forte pressing da parte dei tedeschi, la società comasca ha convinto Fabregas a restare grazie a una serie di incontri recenti in cui sono stati illustrati i piani futuri e le ambizioni del progetto.

Sullo spagnolo si erano mossi anche altri club, tra cui la Roma, ma la scelta definitiva è ricaduta sulla continuità in Italia.

Dopo una stagione in cui il Como ha raggiunto la salvezza in Serie A con largo anticipo, conquistando 48 punti in 36 giornate, Fabregas è pronto a guidare la squadra per un’altra annata nel massimo campionato.