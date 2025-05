Fabregas può lasciare Como ma il progetto continua: spunta l'idea Davide Ancelotti allenatore, le prossime mosse sul mercato

L'attuale tecnico può sostituire Xabi Alonso al Bayer Leverkusen e manda segnali d'addio, il Como pensa al figlio di Ancelotti come successore.

Il Como non si ferma più, batte anche il Cagliari in rimonta e ottiene la sesta vittoria consecutiva in Serie A.

Un record per la società lariana firmato, ovviamente, Cesc Fabregas. La crescita del tecnico è evidente, tanto che su di lui avrebbero messo gli occhi le big europee.

In particolare Fabregas negli ultimi giorni è stato accostato insistentemente al Bayer Leverkusen, alla ricerca del successore di Xabi Alonso destinato al Real Madrid.

L'articolo prosegue qui sotto

E proprio da Madrid potrebbe arrivare il nuovo allenatore del Como nella stagione 2025/2026.