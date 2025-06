Fabregas all'Inter, giornata decisiva: lo spagnolo ha detto sì ai nerazzurri nell'incontro a Londra, oggi summit con il Como

Il catalano ha detto sì all’Inter, ma serve il via libera del Como. Tra contatti segreti, resistenze e alternative, oggi si decide tutto.

La scelta è fatta: l’Inter ha deciso di affidare la panchina a Cesc Fabregas.

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, volato a Parigi per firmare un contratto biennale da 26 milioni di euro netti a stagione con l’Al-Hilal — esordirà il 18 giugno al Mondiale per Club contro il Real Madrid — la dirigenza nerazzurra si è mossa con decisione sul profilo dell’attuale tecnico del Como.

Fabregas ha detto sì al progetto Inter ma la sua situazione contrattuale con il club lariano, di cui è anche azionista, rende l’operazione tutt’altro che semplice.

L'articolo prosegue qui sotto

La giornata chiave è oggi, giovedì 5 giugno: Fabregas e il presidente del Como, Mirwan Suwarso, rientrati da Londra, si confronteranno in un faccia a faccia che potrebbe sbloccare — o congelare — la trattativa.

Nel frattempo, l’Inter si muove su più fronti, consapevole che la squadra si radunerà lunedì ad Appiano Gentile e partirà mercoledì per la California in vista del debutto al Mondiale per Club contro il Monterrey (17 giugno).

Se il “sì” definitivo non dovesse arrivare, le alternative sono pronte: Patrick Vieira in primis, e sullo sfondo Cristian Chivu.