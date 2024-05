Fabio Rustico, dai campi di calcio ai terreni dell'azienda agricola

Difensore arcigno e duro, dopo 10 anni di Serie A con l'Atalanta, Rustico si è occupato di politica per poi diventare imprenditore agricolo.

"Prima zappavo in campo e ora zappo qua nella mia terra" - Fabio Rustico alla 'Rai' per 'Quelli che il calcio'

Affermatosi in Serie A come difensore di vecchio stampo, arcigno, duro nelle entrate quando serve e bravo nella marcatura, Fabio Rustico ha militato per 10 anni con la maglia dell'Atalanta, vincendo anche i Giochi del Mediterraneo con l'Italia Under 23 di Marco Tardelli.

La sua particolarità è che dopo aver lasciato il calcio molto presto, all'età di 29 anni, ha avuto fino ad oggi altre due vite: la prima in politica, la seconda, quella che lo tiene impegnato tutt'oggi, nel mondo agricolo.