Il centrocampista è una delle rivelazioni di questo campionato e potrebbe tornare all'Inter, ma per ora preferisce pensare al Bologna.

Giovanni Fabbian non è più una sorpresa. Dopo l'ottima stagione in Serie B con la Reggina, il centrocampista si sta confermando anche in Serie A con la maglia del Bologna.

Tanto che adesso si parla di un suo possibile ritorno all'Inter, club che ancora lo controlla tramite il diritto di recompra inserito al momento della cessione.

Fabbian però, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', non sembra smanioso di vestire il nerazzurro e resta concentrato sul presente.