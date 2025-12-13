Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
John Elkann Juventus 29052025Getty Images
Michael Di Chiaro

Exor rifiuta l'offerta di Tether per l'acquisizione della Juventus: "Nessuna intenzione di cedere", il comunicato

L'azionista di maggioranza ha formalmente respinto la proposta di Tether che puntava alla totale acquisizione del club bianconero.

Pubblicità

Exor, maggiore azionista della Juventus, ha respinto all'unanimità l'offerta avanzata da Tether per l'acquisizione totale della società bianconera.

Tether, secondo azionista del club che già possiede già l'11,53% delle azioni del club, aveva messo sul piatto nella giornata di venerdì 12 dicembre una proposta da 1.1 miliardi di euro per rilevare interamente la Juve.

Questa offerta, però, è stata respinta in via ufficiale dal Consiglio d'Amministrazione di Exor, il quale ha comunicato la propria decisione attraverso una nota ufficiale.

  • IL COMUNICATO DI EXOR

    "Exor N.V. (“Exor” o la “Società”) annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità la proposta non sollecitata presentata da Tether Investments, S.A. de C.V. (“Tether”) per l’acquisizione tutte le azioni di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o il “Club”) detenute da Exor.

    Exor ribadisce quanto già dichiarato più volte in precedenza, ovvero che non ha alcuna intenzione di cedere alcuna quota in Juventus a terzi, inclusa, ma non solo, la società salvadoregna Tether.

    La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, che continuano ad essere pienamente impegnati nei confronti del Club, supportando il nuovo management team nell'attuazione di una chiara strategia volta a ottenere importanti risultati sia sul campo che fuori".

    • Pubblicità

  • L'OFFERTA DI TETHER

    Tether ha presentato a Exor una proposta vincolante per acquistare l’intera quota del 65,4% del club bianconero. 

    L’offerta, tutta in denaro, prevedeva un prezzo di 2,66 euro per azione, valutando la società circa 1.1 miliardi di euro e riconoscendo un premio del 20% sul valore di borsa.  Tether, inoltre, avrebbe promesso di mettere sul piatto anche circa 1 miliardo di euro per rafforzare la squadra e sviluppare nuovi progetti.

    Proposto poi confermata anche dal CEO di Tether, Paolo Ardoino: "Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club."

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • JOHN ELKANN: "I NOSTRI VALORI NON SONO IN VENDITA"

    "La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni. Fa parte nel vero senso della parola, perché nel corso di un secolo quattro generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo, la Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande: la famiglia bianconera, fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia d'amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita", sono le parole di John Elkann, ad di Exor, in un videomessaggio diffuso sui canali ufficiali della società bianconera.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Juventus crest
Juventus
JUV
0