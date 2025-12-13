Exor rifiuta l'offerta di Tether per l'acquisizione della Juventus: "Nessuna intenzione di cedere", il comunicato

Exor, maggiore azionista della Juventus, ha respinto all'unanimità l'offerta avanzata da Tether per l'acquisizione totale della società bianconera.
Tether, secondo azionista del club che già possiede già l'11,53% delle azioni del club, aveva messo sul piatto nella giornata di venerdì 12 dicembre una proposta da 1.1 miliardi di euro per rilevare interamente la Juve.
Questa offerta, però, è stata respinta in via ufficiale dal Consiglio d'Amministrazione di Exor, il quale ha comunicato la propria decisione attraverso una nota ufficiale.