Oscar era approdato al San Paolo lo scorso dicembre con un contratto triennale dopo quasi otto anni in Cina, dove era diventato uno dei giocatori più brillanti del campionato sia dal punto di vista statistico che in termini di trofei vinti. All'inizio della sua carriera, ha collezionato 203 presenze con il Chelsea, segnando 38 gol e vincendo due titoli della Premier League, l'Europa League e la Coppa di Lega, prima di completare un trasferimento record a Shanghai nel 2017. Il suo periodo in Cina gli ha permesso di collezionare trofei importanti e guadagni sostanziali, ma il suo ritorno in Brasile si è concluso inaspettatamente per motivi medici piuttosto che sportivi.