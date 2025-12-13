Pubblicità
L'ex stella del Chelsea Oscar 'costretto al ritirito' dopo la scoperta di un problema cardiaco

L'ex centrocampista del Chelsea Oscar sarebbe pronto a ritirarsi dopo essere svenuto durante un test fisico sul campo di allenamento con il San Paolo e aver ricevuto una diagnosi di sincope vasovagale, una condizione che influisce sulla frequenza cardiaca e sulla pressione sanguigna. Il 34enne, tornato lo scorso dicembre nel club della sua infanzia, ha ora comunicato al San Paolo la sua intenzione di porre fine alla carriera dopo il terrificante incidente.

La carriera di Oscar potrebbe essere davvero giunta al termine anche se non per motivi di campo ma a causa di un problema di salute che da poco il giocatore brasiliano ha scoperto di avere.

Esploso al Chelsea, Oscar è presto finito a giocare in Cina dove è rimasto per molti anni prima di tornare in patria, al San Paolo e ha comunicato al club brasiliano la decisione presa sul suo futuro.

  • RICOVERATO DOPO ESSERE SVENUTO: COSA È SUCCESSO

    Oscar è stato ricoverato in ospedale dopo essere svenuto mentre utilizzava una cyclette durante un test a intervalli presso il centro di allenamento di San Paolo, il che ha reso necessario il suo immediato ricovero in terapia intensiva per essere tenuto sotto osservazione. Gli esami successivi hanno confermato che aveva subito una sincope vasovagale, una condizione che provoca un improvviso calo della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Dopo averne discusso con il club, Oscar ha ora espresso il desiderio di ritirarsi, come riportato dal quotidiano brasiliano Globo, e si attende un annuncio ufficiale a breve.

    OSCAR PRONTO AL RITIRO DOPO UN ANNO IN BRASILE

    La notizia scioccante pone fine in modo drammatico a una carriera iniziata a San Paolo, culminata al Chelsea e rinata inaspettatamente in Cina prima del suo emozionante ritorno in Brasile lo scorso anno. La sua stagione di ritorno era già stata interrotta da una frattura vertebrale, durante la quale sarebbero stati rilevati i primi segni di un potenziale problema cardiaco. Questo ultimo episodio ha sottolineato i rischi per la salute a lungo termine, portando il centrocampista a dare la priorità al benessere personale piuttosto che continuare il suo percorso professionale. Oscar ha scritto su Instagram: "Andrà tutto bene, se Dio vorrà", per rassicurare i suoi follower dopo il suo ricovero in ospedale.

  • DAL BRASILE...AL BRASILE: LA CARRIERA DI OSCAR

    Oscar era approdato al San Paolo lo scorso dicembre con un contratto triennale dopo quasi otto anni in Cina, dove era diventato uno dei giocatori più brillanti del campionato sia dal punto di vista statistico che in termini di trofei vinti. All'inizio della sua carriera, ha collezionato 203 presenze con il Chelsea, segnando 38 gol e vincendo due titoli della Premier League, l'Europa League e la Coppa di Lega, prima di completare un trasferimento record a Shanghai nel 2017. Il suo periodo in Cina gli ha permesso di collezionare trofei importanti e guadagni sostanziali, ma il suo ritorno in Brasile si è concluso inaspettatamente per motivi medici piuttosto che sportivi.

    ANNUNCIO A BREVE

    Il San Paulo dovrebbe ora collaborare con Oscar e il suo team medico per finalizzare l'annuncio ufficiale del ritiro e definire i prossimi passi della sua transizione lontano dal campo. Il calciatore, che ha rassicurato i tifosi dopo il ricovero in ospedale, si concentrerà probabilmente sul recupero e sulla gestione della salute a lungo termine mentre si adatta alla vita dopo il calcio.

