L'ex stella del Chelsea Oscar 'costretto al ritirito' dopo la scoperta di un problema cardiaco
L'ex centrocampista del Chelsea Oscar sarebbe pronto a ritirarsi dopo essere svenuto durante un test fisico sul campo di allenamento con il San Paolo e aver ricevuto una diagnosi di sincope vasovagale, una condizione che influisce sulla frequenza cardiaca e sulla pressione sanguigna. Il 34enne, tornato lo scorso dicembre nel club della sua infanzia, ha ora comunicato al San Paolo la sua intenzione di porre fine alla carriera dopo il terrificante incidente.
La carriera di Oscar potrebbe essere davvero giunta al termine anche se non per motivi di campo ma a causa di un problema di salute che da poco il giocatore brasiliano ha scoperto di avere.
Esploso al Chelsea, Oscar è presto finito a giocare in Cina dove è rimasto per molti anni prima di tornare in patria, al San Paolo e ha comunicato al club brasiliano la decisione presa sul suo futuro.