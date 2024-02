Everton, penalizzazione ridotta da 10 a 6 punti: i Toffees salgono a +5 sulla zona retrocessione

Penalizzato per violazioni del Fair Play Finanziario, l'Everton si è visto restituire 4 punti: i Toffees passano dal 17° al 15° posto in Premier.

Una buona notizia risolleva l'umore di casa Everton e, soprattutto, riscrive la classifica della Premier League.

I Toffees, penalizzati di 10 punti per aver violato alcune norme del Fair Play Finanziario, hanno presentato ricorso che ha prodotto un esito parzialmente positivo.

I Toffees, infatti, si sono visti ridurre la penalizzazione da 10 a 6 punti, guadagnandone di conseguenza 4 nell'attuale classifica di Premier League.

L'articolo prosegue qui sotto

Una buona notizia per la squadra di Sean Dyche. Decisamente meno per le avversarie coinvolte nella lotta per non retrocedere in Championship.