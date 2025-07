Europeo femminile da record, spettatori a valanga. Ma l'Italia è ancora indietro

Italia vs Spagna

Non solo le padrone di casa della Svizzera, ma anche le superstar spagnole: boom di spettatori allo stadio. E l'Italia? Pochi tifosi.

Le previsioni degli organizzatori sono state rispettate. L'Europeo femminile 2025, nella storia della competizione sarà probabilmente il più visto di sempre. Gli spettatori hanno risposto con grande partecipazione al torneo attualmente in corso in Svizzera e che vede l'Italia di Soncin inserita nel girone con Belgio, battuto nel primo match, Portogallo e Spagna, quest'ultima favoritissima per la vittoria finale.

Tre anni furono 575,000 gli spettatori totali nei vari stadi inglesi che ospitarono l'edizione 2022 vinta proprio dalle padrone di casa, ma nel corso delle prossime settimane il dato potrebbe essere polverizzato negli impianti - decisamente più grandi rispetto a tre anni fa - tra Ginevra, Berna e Basilea.

Non ci sono solamente Svizzera e Spagna tra le squadre più viste nelle prime partite dell'Europeo, ma bensì anche altre due big come Germania e Svezia, senza dimenticare Olanda e Francia. L'eccezione? L'Italia, che nella sfida contro il Belgio non ha portato certamente lo Stade de Tourbillon di Sion al soldout. Anzi.