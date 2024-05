Europei Under 17, Italia-Inghilterra dove vederla: Rai o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gli Azzurrini Under 17 affrontano l'Inghilterra per i quarti di finale degli Europei: dove guardare la partita in TV e streaming.

Continua il percorso dell'Italia Under 17 negli Europei di categoria in corso di svolgimento, gli Azzurrini ora affronteranno l'Inghilterra per i quarti di finale.

L'Italia Under 17 ha letteralmente dominato il loro girone vincendo tutte le partite fin qui disputate: doppio 2-0 contro Polonia e Slovacchia, infine 2-1 contro la Svezia.

L'Inghilterra ha invece travolto 4-0 la Francia al debutto e vinto per 3-1 l'ultima contro la Spagna, in mezzo una pesante sconfitta per 4-1 contro il Portogallo.

In questa pagina tutte le informazioni per seguire Italia-Inghilterra Under 17 in diretta TV e streaming, con le formazioni ufficiali.