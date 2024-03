Europei 2024 dove vederli: Sky, Rai o NOW? Canale tv e diretta streaming dell'Italia e di tutte le partite

Euro 2024 in diretta tv e streaming, le partite dell'Italia, e non solo, tramesse gratis. Non tutto il torneo è però visibile in chiaro.

Dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in Germania sono di scena gli Europei di calcio. L'Italia di Spalletti prova a difendere il titolo di Campione d'Europa dopo il successo del 2021, con un totale di 24 Nazionali partecipanti impegnate in dieci stadi, da Berlino a Monaco di Baviera.

Cinquantuno le partite previste per Euro 2024, con i gironi come base della competizione. Delle 24 squadre al via solamente sedici potranno giocare gli ottavi, con la fase ad eliminazione diretta che proclamerà la Nazionale più forte un mese dopo il via.

In Italia sarà possibile vedere le partite dell'Europeo in diversi modi, con la trasmissione in chiaro e gratis non prevista però per tutto l'evento, ma assicurata per le gare dell'Italia.