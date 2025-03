Come sono andate le prime partite degli ottavi di Europa League: pareggi per Real Sociedad e Manchester United.

Non è cominciata bene la fase degli ottavi di Europa League per Mourinho e il suo Fenerbahce, ma neanche per il Tottenham.

Andata negativa per entrambe, sconfitte giovedì, ma giornata da dimenticare soprattutto per la squadra turca battuta in casa per 3-1 dal Rangers, possibile avversaria della Roma nei quarti del torneo qualora arrivi la qualificazione giallorossa.

Tra i risultati di Europa League stesso 3-1 anche per il Lione, abile ad espugnare Bucarest e la casa dell'FCSB, mentre la qualificata tra Real Sociedad e Manchester United si deciderà all'Old Trafford dopo l'1-1 dell'andata.