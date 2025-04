Euro Under 21 2025, chi saranno i convocati dell'Italia? La possibile lista per giugno

Italia Under 21 di scena in Slovacchia per la nuova edizione del torneo di categoria: con quali giocatori si presenterà il ct azzurro Nunziata.

L'Italia Under 21 rinascerà nell'Europeo di categoria dopo una miriade di edizioni deludenti? La risposta al quesito arriverà a giugno, quando la squadra di Nunziata giocherà in Slovacchia il torneo U21 al pari di tutte le favoritissime, dalla Spagna alla Germania, passando per l'Inghilterra.

L'Europeo U21 si avvicina a grandi passi, con il commissario tecnico dell'Italia Nunziata attualmente in fase di valutazione per portare nel torneo slovacco la miglior squadra possibile e cercare di far dimenticare al paese due decenni di enormi delusioni nella competizione per giovani nazionali.

L'Italia potrà convocare 23 giocatori (di cui 3 portieri), da annunciare entro dieci giorni composte da ventitré giocatori (di cui tre portieri) dall'inizio della manifestazione al via l'11 giugno. Chi sarà chiamato, dunque, per l'Europeo Under 21? Selezionabili solo i calciatori nati dopo il 1º gennaio 2002.