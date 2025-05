Euro Under 17 al via, l'Italia Campione in carica cerca il bis: chi sono i 20 convocati

Dopo il successo del 2024, l'Italia Under 17 punta a conquistare nuovamente il titolo di categoria in Repubblica Ceca.

Dopo aver vinto il primo, storico, titolo nel 2024, l'Italia Under 17 prova a bissare il successo dello scorso anno. Al via in Repubblica Ceca l'edizione 2025 del torneo giovanile continentale, con gli azzurri che esordiranno martedì 20 maggio proprio contro i padroni di casa. La squadra del ct Massimiliano Favo è stata inserita nel gruppo B con Belgio e Inghilterra, oltrea ai già citati rivali cechi.

Dal 20 al 26 maggio l'Italia gioca le partite del proprio girone, con gli impegni contro Inghilterra e Belgio previsti rispettivamente il 23 e il lo stesso 26 del mese.

Sono 20 i giocatori convocati dal ct Favo per la spedizione in terra ceca, quella che i tifosi sperano possa portare ad un nuovo successo. Di questi nessuno fa parte delle prime squadre di Serie A, ma bensì solo delle giovanili in Italia e in larga parte all'estero.