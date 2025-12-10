Euro Trip - Swedberg incubo del Real Madrid, Diomande ha messo le ali al Lipsia, l'emancipazione di Ethan Mbappe

Una notte da sogno, due goal da raccontare ai nipotini: Williot Swedberg è l'uomo-copertina del weekend di calcio europeo, il giustiziere del Real Madrid di Xabi Alonso, messo ko dalla doppietta, da subentrato, dello svedese. Sono bastati 7 minuti al centrocampista del Celta Vigo per sbloccare il match contro i Blancos e non lo ha fatto certo in modo banale: un 'taconazo' al volo, un gesto realizzato con estrema disinvoltura, una giocata degna di un palcoscenico prestigioso come il Bernabeu. In pieno recupero Swedberg ha regalato poi il bis, accompagnando il pallone in porta dopo aver saltato secco Courtois.

Due goal quasi "zidaneschi" del ragazzo cresciuto a Stoccolma ma transitato, nella sua infanzia, anche da Valencia. La sua è una storia davvero particolare: papà Hans Eskilsson e mamma Malin Swedberg (una colonna della Nazionale femminile svedese) erano due calciatori professionisti e, durante i lavori di ristrutturazione della loro casa a Stoccolma, hanno optato per trasferirsi a Valencia su suggerimento del connazionale Joakim Bjorklund, ex difensore del Valencia ma anche, tra le altre, di Vicenza e Venezia. Da lì la Spagna è stata la loro fuga abituale dal freddo svedese, tanto che Williot ha giocato per 5 stagioni nel Godella FC, ma solo nei mesi invernali: esperienza che gli ha permesso di diventare di fatto bilingue.

Era destino che fosse la Liga il campionato ad accoglierlo dopo l'esplosione nell'Hammarby. Le sue tre stagioni e mezza al Celta Vigo sono state fin qui abbastanza altalenanti, anche per via di un minutaggio spesso ridotto, ma il talento di Williot non è mai stato in dubbio: ma dopo le due pennellate d'artista contro il Real Madrid il ruolo di super-sub non può che stargli stretto...