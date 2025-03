Eterno Perisic: l'ex Inter affonda la Francia dopo aver eliminato la Juventus dalla Champions League

L'ex Inter non si ferma più e illumina la notte di Nations League: un goal e un assist a Budimir per mandare al tappeto la Francia.

La grande impresa nella notte di Nations League l'ha firmata la Croazia che, davanti al proprio pubblico, ha piegato la Francia vice-campione del Mondo in carica con un netto 2-0.

Una vittoria di grandissimo prestigio che, in attesa della gara di ritorno allo Stade de France in programma domenica, avvicina sensibilmente la formazione di Zlatko Dalić alla Final Four del torneo.

L'articolo prosegue qui sotto

A brillare, nella notte del Poljud Stadion di Spalato, è stata però la stella di Ivan Perisic che, ad anni 36, si è regalato l'ennesima notte da sogno della sua carriera, maturata nel contesto di una stagione esaltante che ha tutti i connotati della rinascita.