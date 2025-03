Espulsione Hummels in Athletic Bilbao-Roma, Ranieri cambia idea: "Avevo visto l'immagine da un telefonino, è stata forzata"

Il tecnico giallorosso presenta la sfida di campionato contro il Cagliari: "Dovbyk deve reagire, lottare come tutti e credere in noi".

Dopo la grande delusione dell'eliminazione in Europa League, la Roma deve subito ripartire in campionato per proseguire la sua striscia positiva e guadagnarsi un piazzamento nelle coppe per la prossima stagione.

I giallorossi, d'altronde, sono reduci da cinque vittorie consecutive in Serie A e non perdono addirittura da dodici partite, all'Olimpico domenica arriva però un Cagliari che ha bisogno di punti in chiave salvezza.

Claudio Ranieri è intervenuto come sempre in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari: ecco le sue dichiarazioni.