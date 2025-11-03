La Fiorentina ha perso la partita che non poteva e non doveva perdere. E adesso sì, la diga della pazienza ha definitivamente ceduto.
Sono ore delicatissime e sportivamente drammatiche, quelle che sta vivendo il club viola dopo la sconfitta interna contro il Lecce. Con un protagonista principale, ovvero Stefano Pioli, e tanti personaggi a fargli da contorno.
Sul tavolo diverse mosse da attuare nel brevissimo termine: definire la situazione dell'ex allenatore del Milan, intanto, ma anche trovare un nuovo direttore sportivo dopo l'addio di Daniele Pradè.