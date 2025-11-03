Il favorito per l'eventuale successione di Pioli era Paolo Vanoli. L'ex allenatore del Torino è libero dall'estate dopo l'addio ai granata, che ha allenato appena per una stagione nell'anno del proprio esordio in panchina in Serie A, prima di lasciare il timone a Marco Baroni.

Anche Vanoli, come Galloppa e D'Aversa, è in attesa di novità. Novità che potrebbero arrivare già nelle prossime ore, nel caso Pioli e la Fiorentina giungano a un accordo che porti a una svolta in panchina.

Curiosità: Vanoli alla Fiorentina c'è già stato, ma da calciatore. Ha infatti indossato la maglia viola dal 2000 al 2002, vincendo peraltro una Coppa Italia nel 2001 e segnando nella finale d'andata contro il Parma, sua ex squadra, con la quale nel 1999 aveva a sua volta conquistato il trofeo proprio ai danni della Fiorentina.