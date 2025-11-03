Pubblicità
L'esonero di Pioli, D'Aversa in pole, Galloppa e Vanoli in attesa, le idee Thiago Motta, Palladino e Giuntoli: la Fiorentina è nel caos

In pochi giorni i viola si sono ritrovati senza direttore sportivo e con una situazione di panchina in ebollizione: sono ore delicatissime per il prosieguo della stagione.

La Fiorentina ha perso la partita che non poteva e non doveva perdere. E adesso sì, la diga della pazienza ha definitivamente ceduto.

Sono ore delicatissime e sportivamente drammatiche, quelle che sta vivendo il club viola dopo la sconfitta interna contro il Lecce. Con un protagonista principale, ovvero Stefano Pioli, e tanti personaggi a fargli da contorno.

Sul tavolo diverse mosse da attuare nel brevissimo termine: definire la situazione dell'ex allenatore del Milan, intanto, ma anche trovare un nuovo direttore sportivo dopo l'addio di Daniele Pradè.

  • IL FUTURO DI PIOLI

    Pioli, come noto ormai da diverse ore, ha ormai il destino segnato alla Fiorentina. A meno di sorprese, non sarà lui a guidare la squadra nel fine settimana contro il Genoa, ultima partita prima che il campionato si fermi per la sosta di novembre.

    Il problema è capire in che modo Pioli e la Fiorentina si separeranno. Il tecnico parmense non sembra orientato a fare un passo indietro, come scrive il Corriere dello Sport: secondo il quotidiano, domenica sera "non aveva alcuna intenzione di dimettersi".

    Lo scenario più probabile porta così a un esonero, stracciando di conseguenza il contratto firmato solo pochi mesi fa fino al 2028, oppure a una rescissione con tanto di buonuscita.

    Dichiarazioni ufficiali dopo la partita contro il Lecce, intanto, non ne sono arrivate: nessuno della Fiorentina ha parlato ai microfoni delle televisioni.

  • GALLOPPA IN ATTESA

    In attesa c'è Daniele Galloppa, ovvero l'allenatore della Fiorentina. Il quale, come spesso accade in questi casi, si prepara ad assumere a interim la guida della prima squadra viola se effettivamente il rapporto con Pioli si interromperà.

    La Fiorentina è attualmente in ritiro al Viola Park dopo il disastro contro il Lecce. Oggi Kean e compagni non si alleneranno, riprendendo martedì le sedute in vista del Genoa. Ma resta da capire chi sarà a guidarli.

  • D'AVERSA IN POLE

    Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Roberto D’Aversa per il dopo Pioli. L’ex allenatore dell’Empoli ha superato Vanoli nella corsa alla panchina viola.

    Secondo le prime indiscrezioni, D’Aversa potrebbe firmare un contratto fino a giugno con opzione per un’altra stagione.

  • Paolo VanoliGetty Images

    VANOLI PERDE QUOTA

    Il favorito per l'eventuale successione di Pioli era Paolo Vanoli. L'ex allenatore del Torino è libero dall'estate dopo l'addio ai granata, che ha allenato appena per una stagione nell'anno del proprio esordio in panchina in Serie A, prima di lasciare il timone a Marco Baroni.

    Anche Vanoli, come Galloppa e D'Aversa, è in attesa di novità. Novità che potrebbero arrivare già nelle prossime ore, nel caso Pioli e la Fiorentina giungano a un accordo che porti a una svolta in panchina.

    Curiosità: Vanoli alla Fiorentina c'è già stato, ma da calciatore. Ha infatti indossato la maglia viola dal 2000 al 2002, vincendo peraltro una Coppa Italia nel 2001 e segnando nella finale d'andata contro il Parma, sua ex squadra, con la quale nel 1999 aveva a sua volta conquistato il trofeo proprio ai danni della Fiorentina.

  • IDEE PALLADINO E THIAGO MOTTA

    Ma Vanoli non è l'unico nome nei pensieri della Fiorentina. In seconda fila c'è anche una vecchia (neppure troppo, in realtà) conoscenza come Raffaele Palladino, che non è più sotto contratto essendosi dimesso al termine dello scorso campionato, chiuso al settimo posto.

    Sullo sfondo anche Thiago Motta, nome rilanciato da La Nazione in edicola questa mattina. L'ex allenatore della Juventus è stato esonerato a marzo proprio in seguito a un brutto ko in casa della Fiorentina, vincente per 3-0 sui bianconeri.

    Meno probabile sembra invece un tentativo concreto per Daniele De Rossi, già accostato in passato ai viola: l'ex romanista è nelle mire anche del Genoa, che deve sostituire Vieira. Pure lui un anno fa era stato esonerato dai giallorossi dopo un pareggio in casa del Grifone.

  • C'È GIUNTOLI COME DS?

    Ma se la Fiorentina è nel caos per quanto riguarda la panchina, la situazione non è diversa a livello societario. Nel senso che da qualche giorno non c'è neppure più un direttore sportivo dopo l'addio di Daniele Pradè.

    L'ex dirigente della Roma dovrà essere giocoforza sostituito da qualcuno, e questo qualcuno potrebbe essere Cristiano Giuntoli: profilo rilanciato ancora una volta da La Nazione. Giuntoli, peraltro, è originario proprio di Firenze.

    Sullo sfondo anche Gianluca Petrachi, uscito un po' dai giri dopo l'esperienza alla Roma: il suo ultimo lavoro è stato alla Salernitana, lasciata all'inizio del 2025 dopo pochi mesi nell'anno della retrocessione dalla B alla C.

