Due esoneri in due anni: alla Juventus non accadeva dalle stagioni più buie

Allegri e Thiago Motta nel giro di un anno, ma gli esoneri attuali sono diversi da quelli del biennio 2008-2010.

Nell'aria da tempo, alla fine la decisione della Juventus è arrivata ufficialmente: Thiago Motta è stato esonerato, Igor Tudor sarà l'allenatore dei bianconeri per il resto della stagione. L'ormai ex tecnico paga l'addio a Coppa Italia e Champions League, nonchè il k.o in Supercoppa Italiana e una Serie A decisamente altalenante.

La Juventus non riesce ancora una volta a creare un progetto con un tecnico, come è accaduto del resto nelle ultime annate e oramai da due decenni. Escludendo Max Allegri e Antonio Conte, dalla rinascita post Calciopoli la squadra bianconera ha cambiato, esonerato, rivoltato quello che sembrava poter essere una base di continuità.

Con l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo di Tudor sono dunque due allenatori cambiati nel giro di meno di un anno, vista la partenza di Max Allegri poco prima della conclusione della scorsa stagione. Un dato che in casa bianconera, nonostante la netta differenza, non si vedeva dai tempi più bui, quelli che i tifosi della Juventus cercano di seppellire nel passato.