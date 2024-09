L'esito degli esami di Maignan: trauma contusivo alla coscia destra

Inter vs AC Milan

Maignan in dubbio per Inter-Milan: gli esami hanno evidenziato un trauma contusivo alla coscia destra rimediato durante il match col Liverpool.

La sconfitta inferta dal Liverpool è già il passato in casa Milan, dove ora il mirino si è inevitabilmente spostato sul derby contro l'Inter del prossimo turno di Serie A.

Per la grande sfida di domenica sera è però in dubbio la presenza di Mike Maignan, uscito malconcio dall'impegno europeo in cui è stato sostituito dal 19enne Lorenzo Torriani nel corso della ripresa.

Il portiere francese si è sottoposto agli esami medici di rito: esclusa la presenza di lesioni, il che è quantomeno una buona notizia per Fonseca in vista della stracittadina.