Gli esami di Morata dopo l'infortunio, c'è lesione: quando torna l'attaccante del Como e i tempi di recupero

Alvaro Morata si è sottoposto agli esami del caso, quasi una settimana dopo l'infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo durante il primo tempo di Inter-Como. E l'esito non è stato positivo.

La notizia è una delle peggiori possibili per il club lariano: è stata diagnosticata una lesione muscolare, peraltro di alto grado. Il che significa che i tempi di recupero non saranno per nulla brevi.

Per quanto tempo dovrà rimanere ai box Morata? La situazione dell'ex attaccante di Juventus e Milan dopo l'infortunio.