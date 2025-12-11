Pubblicità
Morata ComoGetty Images
Stefano Silvestri

Gli esami di Morata dopo l'infortunio, c'è lesione: quando torna l'attaccante del Como e i tempi di recupero

Lo spagnolo si è fatto male durante il primo tempo di Inter-Como, dovendo abbandonare il campo. E ora dovrà rimanere ai box per un periodo di tempo non breve.

Alvaro Morata si è sottoposto agli esami del caso, quasi una settimana dopo l'infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo durante il primo tempo di Inter-Como. E l'esito non è stato positivo.

La notizia è una delle peggiori possibili per il club lariano: è stata diagnosticata una lesione muscolare, peraltro di alto grado. Il che significa che i tempi di recupero non saranno per nulla brevi.

Per quanto tempo dovrà rimanere ai box Morata? La situazione dell'ex attaccante di Juventus e Milan dopo l'infortunio.

  • IL COMUNICATO DEL COMO

    Questo è il comunicato emesso dal Como sul proprio sito ufficiale:

    "Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario.

    I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta".

  • I TEMPI DI RECUPERO DI MORATA

    Come spiegato dal Como, i tempi di recupero non sono stati quantificati dal club e dunque comunicati ufficialmente. Morata, in ogni caso, dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per almeno due mesi.

    Il rientro in campo avverrà dunque addirittura a febbraio 2026, attorno alla metà del mese se non nell'ultimo scorcio.

  • QUANDO TORNA MORATA

    La partita giusta per rivedere Morata o in campo o nell'elenco dei convocati del Como potrebbe essere quella contro la Fiorentina, in programma proprio a metà febbraio, il 15, allo stadio Sinigaglia.

    Nel caso lo spagnolo non riesca ad essere in campo contro i viola, il rientro potrebbe avvenire il 22 febbraio in casa della Juventus: gara molto sentita dal calciatore, che nella Torino bianconera è ancor oggi molto apprezzato.

  • QUANTE PARTITE SALTA MORATA

    Morata salterà insomma tutta la seconda parte di dicembre, tutto gennaio e tutta la prima parte di febbraio. Ciò significa che Cesc Fabregas non potrà averlo a disposizione per più di una decina di partite contando sia il campionato, sia l'impegno degli ottavi di finale contro la Fiorentina in programma il 27 gennaio. L'ex rossonero salterà anche la doppia sfida da ex contro il Milan, due partite che si giocheranno rispettivamente il 15 gennaio e l'8 febbraio.

