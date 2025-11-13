Gli esami di Anguissa dopo l'infortunio, c'è lesione: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta

Il Napoli, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato l'esito degli esami di Anguissa:

"Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".