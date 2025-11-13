Gli esami di Anguissa dopo l'infortunio, c'è lesione: quando torna, i tempi di recupero e quante partite salta

In questo avvio di stagione il Napoli ha dovuto fare i conti con diversi infortuni di natura muscolare, l’ultimo dei quali ha coinvolto Frank Zambo Anguissa.
Il centrocampista camerunese si è infatti fermato durante un allenamento con la sua Nazionale, a due giorni della sfida contro la Repubblica Democratica del Congo, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.
Anguissa si è quindi sottoposto agli esami clinici per valutare l’entità del problema muscolare: ecco l’esito dei controlli e i tempi di recupero.