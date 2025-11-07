Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
AC Milan v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Esame Parma per Nkunku: il Milan attende segnali dall’ex Chelsea, all’orizzonte c’è Pulisic

L’attaccante francese è stato una piccola nota stonata nella notte del successo sulla Roma: serve un guizzo anche da parte sua.

Pubblicità

Il Milan attende segnali da Christopher Nkunku. L’attaccante francese è stato uno degli investimenti più importanti dell’estate rossonera ma, al momento, il riscontro sul campo non è stato dei migliori. 

Per lui, infatti, sei presenze in campionato e una in Coppa Italia, con una sola rete segnata proprio in quest’ultima competizione.

La Francia lo ha nuovamente convocato in Nazionale e ora ci si attende che inizi a produrre anche con la maglia del Diavolo, a partire dalla trasferta di sabato a Parma, in cui peraltro mancherà Santi Gimenez, l’attaccante più impiegato in questa Serie A da Max Allegri.


  • AC Milan v US Lecce - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    ALLEGRI ASPETTA SEGNALI DA NKUNKU

    Contro la Roma per l’ex Chelsea è arrivata una prestazione negativa, in controtendenza con la vittoria ottenuta dalla formazione di Max Allegri.

    Certamente l’attacco a due non ne valorizza le caratteristiche, ma serve un cambio di passo da parte sua. Le 18 marcature messe a referto nella passata stagione indicano che il giocatore ha qualità e che deve semplicemente trovare l’ingranaggio giusto in cui incidere nello scacchiere allegriano.

    • Pubblicità
  • Atalanta BC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    NIENTE GOAL NE ASSIST IN CAMPIONATO

    Del resto i numeri non mentono: in campionato, infatti, Nkunku non è riuscito a partecipare a neanche una rete. Zero i goal, zero gli assist: certamente una statistica che denota l’attuale momento di poca brillantezza del giocatore, arrivato a Milano non con la miglior condizione dal punto di vista atletico.


  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Nkunku MilanGetty

    INVESTIMENTO IMPORTANTE

    Christopher Nkunku è arrivato in estate al Milan che per lui ha sborsato la cifra di 37 milioni di euro. Al Chelsea potrebbero essere riconosciuti ulteriori cinque milioni, nonché una percentuale sulla futura rivendita. Un affare decisamente importante per il club rossonero, che spera chiaramente che il rendimento di Nkunku possa crescere sotto tutti i punti di vista. 

  • Christian Pulisic MilanGetty Images

    PULISIC ALL’ORIZZONTE

    Anche perchè il Milan ha finalmente ritrovato Christian Pulisic. L’americano è finalmente abile e arruolabile. La coppia offensiva designata in estate era composta dallo statunitense e da Rafa Leao, che però hanno giocato insieme solo 21 minuti a causa degli infortuni che li hanno colpiti in questi primi due mesi e mezzo di stagione. E quindi, per trovare spazio nelle prossime settimane, Nkunku ha bisogno di incidere. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL