Esame Parma per Nkunku: il Milan attende segnali dall’ex Chelsea, all’orizzonte c’è Pulisic

Il Milan attende segnali da Christopher Nkunku. L’attaccante francese è stato uno degli investimenti più importanti dell’estate rossonera ma, al momento, il riscontro sul campo non è stato dei migliori.
Per lui, infatti, sei presenze in campionato e una in Coppa Italia, con una sola rete segnata proprio in quest’ultima competizione.
La Francia lo ha nuovamente convocato in Nazionale e ora ci si attende che inizi a produrre anche con la maglia del Diavolo, a partire dalla trasferta di sabato a Parma, in cui peraltro mancherà Santi Gimenez, l’attaccante più impiegato in questa Serie A da Max Allegri.