Esame Parma per Nkunku: il Milan attende segnali dall’ex Chelsea, all’orizzonte c’è Pulisic

Anche perchè il Milan ha finalmente ritrovato Christian Pulisic. L’americano è finalmente abile e arruolabile. La coppia offensiva designata in estate era composta dallo statunitense e da Rafa Leao, che però hanno giocato insieme solo 21 minuti a causa degli infortuni che li hanno colpiti in questi primi due mesi e mezzo di stagione. E quindi, per trovare spazio nelle prossime settimane, Nkunku ha bisogno di incidere.