"Regolamento applicato erroneamente": il VAR sbaglia, Anderlecht-Genk va rigiocata

Incredibile in Belgio: dopo un reclamo del Genk, il Consiglio Disciplinare ha deciso di far rigiocare una gara per un errore del VAR.

Anche il VAR può sbagliare: e questo è assai noto, ma non solo in Italia, dove da diverse settimane si discute animatamente dell'utilizzo della tecnologia nel calcio, soprattutto in Serie A. Anche all'estero qualcosa non funziona come dovrebbe. In Belgio, ad esempio, è successo che un errore del VAR non ha solo influito sul corso di una partita: ha portato anche alla ripetizione della stessa. Sì, perché dopo un ricorso, Anderlecht-Genk va rigiocata: e, sì, proprio per un errore chiaro ed evidente del VAR. L'articolo prosegue qui sotto