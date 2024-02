La Fiorentina passa in vantaggio contro il Lecce grazie a un regalo del portiere dei salentini: Beltran ringrazia.

Non sarà certo un errore a condizionare interamente la stagione di Wladimiro Falcone, questo no: c'è, comunque, che quello in Lecce-Fiorentina pesa tantissimo.

Sì, perché il portiere dei salentini "regala", sostanzialmente, un goal alla formazione viola: nello specifico a Lucas Beltran.

E lo fa con un errore grave in fase di impostazione: la classica costruzione dal basso, tra l'incredulità generale.