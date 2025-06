Eriksen lascia il Manchester United, dove giocherà? L'ipotesi Serie A non è percorribile dopo il malore accusato agli Europei.

Christian Eriksen non giocherà con il Manchester United nella prossima stagione. Il club britannico, infatti, ha annunciato la decisione di non proseguire con il danese ex Inter, in cerca di squadra per l'annata 2025/2026. Al pari del giocatore nordico lasciano anche Evans e Lindelof, i cui contratti allo stesso modo scadono il prossimo 30 giugno.

Tre svincolati da Manchester, che potrebbero portare diverse squadre big, ma non solo, a darsi battaglia per portarli tra le proprie fila a parametro zero. Eriksen, Lindelof ed Evans saranno tra i giocatori svincolati di maggiore appettibilità, che potrebbero attirare anche le squadre di Serie A.

Nel caso di Eriksen, Campione della Serie A con la maglia dell'Inter, il ritorno in Italia non sembra percorribile. Dopo il noto malore che lo ha colpito all'Europeo i medici hanno dovuto impiantargli un dispositivo ICD, un defibrillatore cardioverter impiantabile.